Il campionato italiano su strada donne 2024 ha chiuso il 25° Giro delle Miniere

Numeri più che raddoppiati rispetto al 2023 e un pizzico di commozione per la fine di una magnifica settimana di gare. Sono stati gli ingredienti che hanno messo in archivio, questa mattina, la 2ª Coppa Città di Cortoghiana Trofeo del Minatore, appendice di successo del 25° Giro delle Miniere.

La gara, valida come prova del Campionato Italiano su strada per sole donne, ha visto al via le migliori specialiste italiane della disciplina. Sul tracciato di 65 km (ricavato su un percorso con lunghi tratti pianeggianti ed uno strappo di 2,7 km

al 4% da ripetere 3 volte), disegnato dalla SC Monteponi di Luigi Mascia, si sono date battaglia un manipolo di atlete, tutte compatte nell’avanzare all’unisono per almeno metà parte di gara.

Al 10′ chilometro a guidare la testa della corsa è Morgana Grandonico. Dietro di lei la 52enne Michela Gorini e come detto, ben altre 8 atlete. Nel terzetto che spinge forte sui pedali, a 5 km dal traguardo allestito al centro di Cortoghiana, si inserisce anche Valentina Pierotti. Ne viene fuori una bella volata, che solo sul finire premia l’atleta toscana, che chiude la sfida col tempo di 1h53’26”’ davanti a Valentina Pierotto (+ 1”002) e Olga Capiello (+ 2”0007”’).

Il Giro si chiude, dunque, con tante soddisfazioni, in primis quelle del suo patron Luigi Mascia.

«Tutto è andato per il meglio e i numeri di questa ultima prova tutta al femminile ci dicono che siamo sulla strada giusta – ha detto il presidente della SC Monteponi – ringrazio tutto lo staff che si è prodigato con il massimo delle energie perchè tutto funzionasse in questa lunga settimana di gare. Appuntamento all’anno prossimo.»

Ordine d’arrivo.

1ª. Michela Gorini in 1h53’26”; 2ª. Valentina Pierotti + 1”002”’; 3ª. Olga Capiello + 2”007”’; 4ª. Morgana Grandonico + 2”007”’; 5ª. Antonella Incristi + 36”,

Le campionesse italiane.

Valentina Pierotti (EWS); Morgana Grandonico (W1); Agnese Giambenedetti (W2); Gabriela Cristea (W3); Flavia Pierri (W4); Michela Gorini (W5); Antonella Incristi (W6); Olga Capiello (W7).