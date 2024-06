Cortoghiana: week end rosa con il campionato italiano su strada per sole donne

L’appendice del Giro delle Miniere 2024 (il Campionato Italiano Strada per sole donne) e la corsa ai titoli regionali di cross country 2024 animano il consueto ricco week end per gli amanti della bicicletta in Sardegna.

L’attesa due giorni prende il via oggi a Sennori dove, con l’organizzazione della storica MTB Sennori va in scena la 32ª edizione del Trofeo cittadino di cross country. La gara vale come prova unica di Campionato regionale 2024 e si articolerà su un percorso di circa 3,5 km da ripetersi più volte in base alle categorie, interamente su sterrato con una salita e due attraversamenti su asfalto. Partenza alle 15,45 dal campo sportivo comunale.

Domani sarà invece la volta del terzo tricolore inserito nel ricco calendario della 25ª edizione del Giro delle Miniere. La SC Monteponi di Luigi Mascia ha organizzato, con partenza e arrivo a Cortoghiana, la frazione di Carbonia che affascina per le sue ampie strade e piazze, la 2ª Coppa Città di Cortoghiana, gara valida come Campionato Italiano Strada per sole donne (65 km). Il Trofeo del Minatore si articolerà su un percorso misto con lunghi tratti pianeggianti ed uno strappo di 2,7 km al 4%, da ripetere 3 volte. Presente anche un finale di 300 metri al 5%, a 2 km dall’arrivo.

Sempre domani è in programma anche la 3ª prova del Campionato Regionale per Giovanissimi.

Le prove su strada e abilità sono in programma a Guspini, su un tracciato di circa 1.200 metri da ripetere più volte in base alle categorie, con l’organizzazione della UC Guspini. Partenza alle ore 10.00, nella Zona PIP, al km 95 di Guspini.