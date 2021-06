Podio tutto sardo tra le donne nell’ultima tappa del Giro delle Miniere, alla milanese Valentina Zuco la maglia rosa

Il Giro delle Miniere 2021 organizzato dalla SC Monteponi si chiude con la grande novità di questa edizione: la tappa tutta femminile valevole per la 12ª Coppa Città di Gonnesa. Una 47 chilometri che ha visto partecipare 16 atlete, partite da Gonnesa alle ore 10.00.

Il podio della tappa è tutto sardo, con Cristina Murru della 4 Mori Bike che ha tagliato per prima il traguardo davanti a Roberta Loriga (Ajo-Ergen Team) ed Eleonora Pilleri (Bike World Team). Quarta la milanese Valentina Zuco, che si è portata a casa la maglia femminile dell’edizione 2021 del Giro delle Miniere grazie al grosso vantaggio acquisito nelle tappe precedenti.

Tra il forte vento e le diverse salite che caratterizzavano il percorso di oggi, non si sono fatte registrare particolari fughe, con un gruppo compatto che ha provato fino alla fine a giocarsi la vittoria dell’ultima tappa della manifestazione. Lo testimoniano anche i tempi delle prime 6 classificate, che hanno mantenuto una media di 33 km/h. Nella volata finale ha avuto la meglio Cristina Murru, seguita a stretto giro da altre due isolane per un altro podio tutto sardo di questo Giro.

Il quarto posto finale della tappa fa sorridere anche la milanese Valentina Zuco. L’atleta della che ha conservato il vantaggio di quasi 10 minuti su Simonetta Cerquetti acquisito soprattutto grazie all’ottimo tempo nella Gran Fondo di ieri. Simonetta Cerquetti e Patrizia Spadaccini, entrambe della SC Monteponi, completano il podio femminile finale della Manifestazione.

«L’anno prossimo spero di vedere ancora più donne alla partenza – l’augurio del presidente ed organizzatore Luigi Mascia – l’appuntamento adesso è per il Giro delle Miniere 2022. Stiamo già definendo le tappe.»

Ordine d’arrivo 5ª tappa (Gonnesa)

1 – Cristina Murru (4 Mori Bike) 1h 25′ 26″ 042

2 – Roberta Loriga (Ajo-Ergen Team) 1h 25′ 26″ 552

3 – Eleonora Pilleri (Bike World Team) 1h 25′ 26″ 653

4 – Valentina Zuco (Team De Rosa Santini) 1h 25′ 27″

5 – Nadia Cherchi (Donori Bike Team) 1h 25′ 28″ 315

6 – Simonetta Cerquetti (SC Monteponi) 1h 25′ 28″ 543

7 – Carla Atzori (GS Runner) 1h 25′ 33″

8 – Cristiana Atzori (GS Portoscuso) 1h 28′ 43″

9 – Patrizia Spadaccini (SC Monteponi) 1h 29′ 06″

10 – Michela Evaristo (SC Monteponi) 1h 29′ 47″.

Giro delle Miniere 2021 (Assoluta Femminile)

1 – Valentina Zuco (Team De Rosa Santini) 7h 49′ 02″

2 – Simonetta Cerquetti (SC Monteponi) 7h 58′ 27″

3 – Patrizia Spadaccini (SC Monteponi) 8h 17′ 12″.