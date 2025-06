Michela Gorini ha bissato il successo nella 3ª Coppa Città di Cortoghiana, ancora davanti a Valentina Pierotti

Michela Gorini è per il secondo anno consecutivo la campionessa della “Coppa Città di Cortoghiana – Trofeo del Minatore – Giro del Nuraghe”, evento conclusivo del Giro delle Miniere 2025 e valido come prova di Campionato Italiano su Strada solo donne. In questo modo la ciclista della Santini Squadra Corse ha chiuso la kermesse nel migliore dei modi dopo essersi classificata al secondo posto, dietro alla statunitense Antigone Payne, nella corsa alla maglia bianca.

Presente alla corsa il testimonial del 26° Giro Andrea Tafi, vincitore di numerose classiche internazionali e grande amico della SC Monteponi, società organizzatrice dell’intera manifestazione. L’ex professionista si è così espresso a pochi minuti dalla partenza della gara: «Arrivare qui per chi abita in continente è un po’ più difficile, però soltanto il nome Sardegna deve darti la forza in più di venire, per amore del ciclismo e di questo territorio. Sono orgoglioso di essere presente tutti gli anni alle gare organizzate da Luigi Mascia, fa tantissimo per il ciclismo a livello maschile, femminile e soprattutto giovanile».

Il percorso. Lungo 66,5 chilometri, il tracciato si presenta vario e selettivo, capace di esaltare forza, resistenza e lettura tattica. Partenza nel centro di Cortoghiana e primo tratto veloce (turistico), ideale per scaldare le gambe e stabilire le prime gerarchie, prima di entrare nel vivo della corsa con un circuito di circa 19 chilometri da ripetere tre volte fino al ritorno nel cuore della frazione di Carbonia.

Nel complesso, il percorso è composto da tratti pianeggianti ed asperità brevi ma insidiose, strade esposte al vento e curve tecniche che hanno richiedono attenzione e capacità di guidare le due ruote con precisione. A tutto ciò si aggiungono i lunghi rettilinei battuti dal maestrale. La vista sul mare e il Nuraghe Seruci rendono la corsa ancora più suggestiva.

La gara. Sono bastati pochi chilometri per inquadrare quella che sarebbe stata la sfida per la vittoria. Infatti, al primo passaggio al bivio Seruci, le quattro contendenti al successo hanno staccato il resto del gruppo. Le protagoniste della gara a quattro sono state Gorini, Valentina Pierotti (Moto Guzzi Prato-Angolo), Morgana Grandonico (Ex-What? Cycling Team) e Olga Cappiello (Santini Squadra Corse), brave a mantenere un ritmo sostenuto supportandosi a vicenda fino al rettilineo finale. Poi, negli ultimi 400 metri, sono emerse le tre cicliste che hanno composto il podio.

L’arrivo in volata ha premiato Gorini, che con il tempo di 2h5’34’’ ha staccato di due secondi Pierotti, per entrambe si tratta della stessa posizione ottenuta l’anno scorso. «È emozionante potercela giocare tra noi donne, senza ruote maschile che possono interferire sui nostri risultati – ha dichiarato la bicampionessa al termine della corsa -. Dedico la vittoria a Lucianino. Chi sa, sa di che parlo».

Al terzo posto Morgana Grandonico, staccata di 5’’ dalla vincitrice, che sale sul podio come in occasione della prima edizione del Campionato Italiano Strada solo donne, nel 2023 in quella che fu nominata Coppa Città di Bacu Abis. Per lei Pierotti, che hanno visto sfumare la vittoria di un nulla, la consolazione di essere state le migliori nelle rispettive categorie, W1 e EWS, aggiudicandosi così il titolo di campionessa italiana. In totale sono nove le maglie tricolore (tutti i nomi nella lista sottostante) ottenute nella “3ª Coppa Città di Cortoghiana – Trofeo del Minatore – Giro del Nuraghe”.

Al termine delle premiazioni, il presidente della SC Monteponi Luigi Mascia ha dichiarato: «Avevamo le migliori esponenti del ciclismo nazionale, non erano tantissime ma c’era più qualità rispetto agli anni scorsi. Per l’anno prossimo non anticipiamo ancora nulla, però avremo delle belle novità. Arrivederci e all’anno prossimo». Appuntamento all’edizione 2026.

Ordine d’arrivo

1) Michela Gorini (Santini Squadra Corse) 2:05:34

2) Valentina Pierotti (Moto Guzzi Prato-Angolo) +0:00:02

3) Morgana Grandonico (Ex-What? Cycling Team) +0:00:05

4) Olga Cappiello (Santini Squadra Corse) +0:00:29

5) Francesca Pibi (2000 Ricambi) +0:04:58

Le campionesse italiane su strada 2025

EWS – Valentina Pierotti (Moto Guzzi Prato-Angelo)

W1 – Morgana Grandonico (Ex-What? Cycling Team)

W2 – Martina Scoppa (SC Potentia-Rinascita ASD)

W3 – Antonella Marras (SC Monteponi)

W4 – Flavia Pierri (ASD Team Velo 29.19 Martina Franca)

W5 – Michela Gorini (Santini Squadra Corse)

W6 – Antonella Incristi (A.S.D. Pol. Trivium)

W7 – Olga Cappiello (Santini Squadra Corse)

W8 – Patrizia Spadaccini (SC Monteponi)