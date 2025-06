Mikel Demiri ha vinto il 26° Giro delle miniere, è risultato decisivo il successo nella 1ª Coppa Città di Arbus

Doveva essere battaglia serrata e così è stata! Mikel Demiri ha conquistato la maglia bianca ed è diventato il Campione del Giro delle Miniere 2025, decisiva la vittoria in volata della 1ª Coppa Città di Arbus. Nulla da fare per Eros Piras, che ci ha provato fino alla fine ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto nella classifica generale. Di successo la scelta della SC Monteponi di Luigi Mascia di far esordire il nuovo percorso proprio nella giornata decisiva.

Il percorso. Infatti, quello che comprende il territorio di Arbus e non solo, è un tracciato di 77,4 km disegnato per esaltare sia la potenza che la resistenza dei partecipanti. Partenza e arrivo situati in Via Costituzione, che al via rappresenta una discesa controllata, mentre nel finale si trasforma in una salita che sfida la forza e l’animo dei ciclisti. Complessivamente il circuito è costituito dall’alternanza di lunghi tratti pianeggianti a ondulazioni continue, che

La gara. I circa 90 partenti hanno guidato compatti per gran parte della corsa, con molte alternanze al comando prima dei chilometri decisivi. L’attenzione non poteva che essere rivolta ai due grandi contendenti alla vittoria finale, Mikel Demiri ed Eros Piras, con quest’ultimo chiamato a capire quando sarebbe stato il momento dello strappo decisivo. Fino agli ultimi cinquemila metri è stato impossibile prevedere chi sarebbe arrivato per primo al traguardo. Così il pubblico presente all’arrivo ha potuto vivere con stupore la tenacia di Demiri, che nella salita finale è riuscito a tenersi dietro tutti e a vincere con il tempo di 2h6’48’’037. L’atleta del Donori Bike Team si è invece piazzato all’ottavo posto, staccato di dieci secondi.

Al termine della gara il ciclista del Team Promotech – MG – K-VIS ha dichiarato: “Una corsa molto bella, la squadra è stata perfetta, la salita finale è stata molto dura. Difenderò il titolo l’anno prossimo? Spero di sì”. Al secondo posto Michel Heydens dell’ASD Sanetti Sport Grisù (+5’’556) e Paolo Ruggero dell’ASD Cycling Team Zerosei (+5’’991).

Nessuna sorpresa nemmeno nella competizione femminile: Antigone Payne (ASD Sanetti Sport Grisù) ha fatto tripletta! Per il terzo anno consecutivo è la campionessa del Giro delle Miniere, quest’anno dominato arrivando per prima in tutte e quattro le corse.

«Tappa bellissima, molto veloce – ha dichiarato la statunitense -. Il Giro è stato molto bello, senza problemi. Festeggerò con una bella cena, non ho molto tempo perché sabato ho già un’altra gara.»

I vincitori. Non soltanto le classifiche generali, ad Arbus sono stati premiati i team e i vincitori per categorie. La squadra migliore è stata l’ASD Sanetti Sport Grisù, secondi gli organizzatori della SC Monteponi e al terzo posto l’ASD Team Bike Ballero. Nella categoria A il migliore di tutti è stato Demiri, mentre al primo posto della categoria B si è piazzato Eros Piras. Tra gli appartenenti alla Fascia C il migliore è stato Matteo Bertani della Santini Squadra Corse.

Non è ancora finita. Le maglie sono state assegnate ma il Giro delle Miniere ha ancora una tappa in serbo per gli appassionati delle due ruote. Domenica, a Cortoghiana, si rinnoverà l’appuntamento con il Campionato Italiano per sole donne. La terza edizione della “Coppa Città di Cortoghiana – Trofeo del Minatore – Giro del Nuraghe”. I 66 km di percorso combinano lunghi tratti pianeggianti con strappi selettivi, offrendo un finale avvincente. A rendere tutto ancora più affascinante ci penseranno i paesaggi storici e naturali del Sulcis.

Ordine di arrivo

1) Mikel Demiri (Team Promotech – MG – K-VIS) 2:06:48.037

2) Michel Heydens (ASD Sanetti Sport Grisù) +5.556

3) Paolo Ruggero (ASD Cycling Team Zerosei) +5.991

4) Matteo Mascia (SC Monteponi) +7.806

5) Alessio Fois (Arkitano MTB Club) +8.992

Classifica generale maschile

1) Mikel Demiri (Team Promotech – MG – K-VIS) 07:52:23,689

2) Eros Piras (ASD Donori Bike Team) +00:00:38,897

3) Matteo Bertani (Santini Squadra Corse) +00:01:35,743

4) Alberto Baesso (ASD Programma Auto) +00:02:39,340

5) Francesco Cipolletta (Team Promotech – MG K-VIS) +00:04:32,308

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE

1) Antigone Payne (ASD Sanetti Sport Grisù) 08:25:57,364

2) Michela Gorini (Santini Squadra Corse) +00:08:33,786

3) Olga Cappiello (Santini Squadra Corse) +00:18:02,101

4) Kelly Sichi (ASD Cycling Team Zerosei) +00:36:42,711

5) Francesca Pibi (2000 Ricambi) +01:01:52,625.