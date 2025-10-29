Guspini ha incoronato i nuovi campioni sardi Gravel 2025

Domenica è tornato protagonista, con grande entusiasmo degli appassionati, il Gravel. Dopo l’ottima riuscita della kermesse di Donori, a Guspini si è svolto il Campionato Regionale di specialità, con l’organizzazione curata dalla Unione Ciclistica Guspini. Il Trofeo Città di Arbus-Guspini si è disputato su un tracciato impegnativo di 79 chilometri (ridotti a 40 per le categorie d’età più avanzate), tra mare, colline e antichi siti minerari della zona di Montevecchio. Partenza alle ore 10.00 dall’ex Albergo Santori e circa cinquanta i partecipanti, in rappresentanza delle principali società isolane.

A imporsi in solitaria è stato Eros Piras (Donori Bike Team), primo assoluto sul traguardo in 2h46’45’’, dopo una prova condotta con forza e regolarità. Alle sue spalle, con oltre 6 minuti di ritardo, Andrea Lovicu (BT Demurtas Nuoro) e Antonio Marongiu (Sardinia Bike School), rispettivamente secondo e terzo classificato.

La manifestazione ha assegnato anche le maglie di Campione Sardo Gravel 2025 per ciascuna categoria:

• Élite Sport: Alessio Fois (Arkitano)

• Master 1: Antonio Marongiu (Sardinia Bike School)

• Master 2: Eros Piras (Donori Bike Team)

• Master 3: Davide Uras (Donori Bike Team)

• Master 4: Andrea Lovicu (BT Demurtas Nuoro)

• Master 5: Giovanni Battista Muretti (L’Oleandro Budoni)

• Master 6: Giorgio Atzeni (SC Cagliari)

• Master 7: Mauro Valente (Arborea Bike)

• Master 8: Massimo Montisci (Arkitano)

• Master 9: Francesco Garau (Donori Bike Team)

• Master 10: Oloferne Cadeddu (Arkitano)

Donne:

• Master W3: Samuela Cappon (MTB Monastir)

• Master W4: Maria Simonetta Lobina (Donori Bike Team)

• Master W5: Marcella Manunta (Fullgass by Serse Coppi)

• Master W6: Cristiana Atzori (Team Bike Academy)

Un’altra bella giornata di sport per il movimento ciclistico isolano, che conferma la crescita e il successo della disciplina Gravel anche in Sardegna.

La domenica ciclistica è stata animata anche da una bella prova di ciclocross a Sarroch, dove l’instancabile Veloclub Sarroch ha organizzato con grande impegno il 1° Trofeo Avis, riservato alle categorie Esordienti, Allievi e Juniores.

La gara si è svolta all’interno del ciclodromo comunale, su un circuito di 2,3 chilometri con partenza su asfalto e numerosi ostacoli naturali e artificiali che hanno reso la competizione spettacolare e impegnativa.

Nella Fascia 1 (Allievi e Juniores) successo di Giuseppe Mezzano (SC Pattada), che ha preceduto Emanuele Piras (Fabio Aru Academy) e Ettore Cabboi (Donori Bike Team). I titoli di categoria sono andati a:

• Allievi 1° anno: Giuseppe Mezzano (SC Pattada)

• Allievi 2° anno: Emanuele Piras (Fabio Aru Academy)

• Juniores: Andrea Mura (Pool Bike Serramanna)

• Donne Juniores: Daria Piana (Arkitano MTB Club)

Nella Fascia 2 (Esordienti 2° anno e Donne Allieve) si è imposta Soraya Cancedda (Veloclub Sarroch), davanti a Dario Sanna (Samabike) e Ruben Loddo (Sestu Bike). Vittorie di categoria per:

• Esordienti 2° anno: Dario Sanna (Samabike)

• Donne Allieve: Soraya Cancedda (Veloclub Sarroch)

• Donne Esordienti 2° anno: Matilde Podda (Samabike)

Una giornata di sport e divertimento per i giovani ciclisti, con ottima partecipazione e perfetta organizzazione da parte del Veloclub Sarroch, che conferma il suo ruolo di riferimento nella promozione del ciclismo giovanile isolano.