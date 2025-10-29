Sono stati eseguiti questa mattina, al cimitero di Carbonia, i lavori per il taglio di un pino di grandi dimensioni che stava crollando su una cappella

Sono stati eseguiti, al cimitero di Carbonia, i lavori per il taglio di un pino di grandi dimensioni che stava crollando su una cappella lungo il viale principale che conduce alla chiesa. Gli operatori di una ditta esterna incaricata dall’assessorato delle Manutenzioni guidato dall’assessore Giuseppe Casti, una volta ottenuta l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – SABAP-CA , con relazione di un agronomo, sono intervenuti questa mattina. L’intervento ha risolto un’emergenza che rischiava di provocare danni sia alla cappella su cui si era adagiato il pino sia a quelle che si trovano a fianco e minacciava anche la sicurezza dei visitatori. Ieri mattina il crollo di alcuni rami provocato dal forte vento di maestrale, aveva richiesto l’intervento dei vigli del fuoco.

Giampaolo Cirronis