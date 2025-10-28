28 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeCronacaI vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nell’area del cimitero di Carbonia, per la caduta di alcuni rami di alberi provocata dalla forza del maestrale
Cronaca

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nell’area del cimitero di Carbonia, per la caduta di alcuni rami di alberi provocata dalla forza del maestrale

0
205Views

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nell’area del cimitero di Carbonia, per la caduta di alcuni rami di alberi provocata dalla forza del vento di maestrale. L’intervento si è concluso a fine mattinata. Non si registrano persone coinvolte. Tra gli alberi interessati c’è il grande pino situato lungo il viale di accesso verso la chiesa, da tempo piegato su una cappella, per il taglio del quale il comune di Carbonia è in attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – SABAP-CA, che non è ancora arrivata. L’intervento di stamane conferma la necessità di intervenire urgentemente per evitare conseguenze anche per le persone, in particolare in periodi di particolare affluenza, a ridosso delle festività di inizio novembre.

FOLLOW US ON:

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Cronaca
La Polizia di Stato
Cronaca
Il sindaco di Iglesi
Cronaca
La comunità di Sant
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY