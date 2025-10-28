I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nell’area del cimitero di Carbonia, per la caduta di alcuni rami di alberi provocata dalla forza del maestrale

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nell’area del cimitero di Carbonia, per la caduta di alcuni rami di alberi provocata dalla forza del vento di maestrale. L’intervento si è concluso a fine mattinata. Non si registrano persone coinvolte. Tra gli alberi interessati c’è il grande pino situato lungo il viale di accesso verso la chiesa, da tempo piegato su una cappella, per il taglio del quale il comune di Carbonia è in attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – SABAP-CA, che non è ancora arrivata. L’intervento di stamane conferma la necessità di intervenire urgentemente per evitare conseguenze anche per le persone, in particolare in periodi di particolare affluenza, a ridosso delle festività di inizio novembre.