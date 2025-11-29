Dopo l’incontro con la ministra Marina Calderone, stamane i quattro lavoratori dell’Eurallumina hanno interrotto temporaneamente il presidio sul silo

Dopo l’incontro con la ministra Marina Calderone, svoltosi ieri, stamane i quattro lavoratori dell’Eurallumina stamane hanno interrotto temporaneamente il presidio sul silo a 40 metri di altezza iniziato tredici giorni fa. La discesa dal silo è avvenuta poco dopo le 11.00, al termine dell’assemblea generale convocata per un’informativa ai lavoratori sull’esito dell’incontro avuto ieri con la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nel corso dell’assemblea generale i rappresentanti sindacali hanno spiegato le novità emerse, in particolare gli impegni della ministra e la convocazione del Comitato di sicurezza finanziaria, organismo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un riesame delle sanzioni imposte alla Rusal che di fatto rischiano di portare al disimpegno della proprietà a partire dal prossimo 1° gennaio. Il tutto alla vigilia del nuovo incontro convocato al Mimit per il prossimo 10 dicembre. Il segretario regionale della Filctem CGIL Francesco Garau e il segretario generale della CGIL della Sardegna sud occidentale Franco Bardi, hanno proposto, a fronte delle novità, la sospensione temporanea dell’occupazione sul silo e il mantenimento del presidio a terra, vincolando la decisione finale al parere dei quattro lavoratori ancora sul silo. Dopo gli interventi di alcuni lavoratori, tra i quali è emersa anche la proposta di mantenere il presidio sul silo alternando i lavoratori, è stato attivato un collegamento telefonico in viva voce con i quattro lavoratori, dai quali è arrivata la conferma della fermata temporanea del presidio sul silo, in attesa degli sviluppi della vertenza. L’auspicio è che dall’incontro ministeriale del 10 dicembre, possa scaturire la svolta per una conclusione positiva attesa ormai da sedici anni.