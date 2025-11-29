Sono iniziati i lavori di potatura delle piante insistenti sulle strade principali di Rio Murtas, Narcao e Terraseo

Sono iniziati nei giorni scorsi alcuni interventi nel settore Ambiente che interessano il centro urbano e le frazioni. Il primo riguarda la potatura delle piante insistenti sulle strade principali di Rio Murtas, Narcao e Terraseo. L’intervento, finanziato con circa 20mila euro del bilancio comunale, si è reso necessario sia per liberare la sede stradale dai rami che creavano intralcio alla circolazione di automezzi e motocicli, sia i lampioni dell’illuminazione pubblica.