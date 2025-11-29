30 November, 2025
Eurallumina

Gianni Lampis: «Per Eurallumina pieno sostegno all’azione del Governo. Vicinanza ai lavoratori e impegno concreto per il futuro del Sulcis»

«L’iniziativa assunta dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, che ieri ha incontrato i lavoratori di Eurallumina a Portovesme, conferma la piena attenzione del Governo verso una vertenza che riguarda non solo un sito produttivo strategico, ma l’intero futuro del Sulcis Iglesiente. La presenza del Governo sul territorio ha rappresentato un segnale forte e concreto di vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie in un momento di grande preoccupazione.»
Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Gianni Lampis.
«La crisi di Eurallumina non può essere affrontata con slogan o soluzioni improvvisate: servono competenza, responsabilità e una strategia industriale capace di garantire continuità produttiva, tutela occupazionale e sicurezza ambientaleha aggiunto Gianni Lampis -. È esattamente ciò che il Governo Meloni sta facendo, mettendo in campo tutte le misure necessarie per salvaguardare i posti di lavoro, assicurare la prosecuzione delle attività di manutenzione e garantire un percorso credibile per il rilancio dello stabilimento.»
