Sabrina Licheri (senatrice M5S): «L’Eurallumina va difesa»

«È stato emozionante assistere alla discesa da silo a 40 metri d’altezza degli operai di Eurallumina dopo 12 giorni di protesta a difesa del loro posto di lavoro.»

Lo scrive in una nota la senatrice M5S Sabrina Licheri capogruppo in commissione Industria e attività produttive a Palazzo Madama.

«La decisione – aggiunge Sabrina Licheri – è stata presa dopo l’incontro avuto con la ministra del Lavoro Marina Calderone, ma non finisce qui. La mobilitazione dei lavoratori andrà avanti almeno fino al 10 dicembre quando si terrà l’incontro al ministero.»

«La Sardegna paga già un prezzo altissimo in termini di crisi industriale. Eurallumina è un’esperienza di eccellenza che non può sparire con un colpo di spugna. Su questo non si transige e si continuerà a lottare al loro fianco per tutelare lavoro e occupazione», conclude Sabrina Licheri.