Sabrina Licheri (M5S): «Sider Alloys, lavoratori senza reddito e senza prospettive»

«Ancora una volta assistiamo all’ennesima beffa perpetrata ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori di Sider Alloys. Il ministero dell’economia, ora, si trincera dietro una norma della legge di bilancio. Risultato i lavoratori non potranno più beneficiare di quel minimo sostegno al reddito in attesa di uno spiraglio sul futuro produttivo dell’azienda.»

Lo scrive in una nota la senatrice M5s Sabrina Licheri, capogruppo commissione Industria e attività produttive a Palazzo Madama.

«A niente sono valsi gli impegni assunti fino a ora – aggiunge Sabrina Licheri – così come all’orizzonte non si intravede alcun piano industriale degno di questo nome. Stiamo parlando di un asset strategico per il Paese, soprattutto, se lo si guarda all’interno di una politica industriale geopolitica che vede l’alluminio tra i primi materiali essenziali per il futuro. Il futuro di Sider Alloys è la chiave per lo sviluppo economico della Sardegna e del Paese, il fatto che dal governo non arrivino risposte preoccupa lavoratori e cittadini.»