17 November, 2025
Sabrina Licheri (M5S): «Il Governo intervenga per Eurallumina»

«Non c’è pace per i lavoratori di Eurallumina di Portovesme nel Sulcis che questa mattina hanno dato vita a una drammatica protesta, con un gruppo di operai salitI sul silo 3 a 40 metri d’altezza.»
Lo scrive in una nota la senatrice M5S Sabrina Licheri, capogruppo in commissione Industria e attività produttive.
«Dopo l’approvazione del Dpcm Energia Sardegna dello scorso settembreaggiunge Sabrina Licheri – gli operai sono ancora in attesa dei 300 milioni di euro di investimenti per la continuità produttiva a causa della mancata revoca delle sanzioni a carico della Rusal la società russa proprietaria del sito. Il governo deve intervenire quanto prima per consentire il pagamento dei salari, delle fatture delle imprese terze nonché delle utenze per assicurare le bonifiche ambientali previste. Non è pensabile che i lavoratori mettano a rischio la loro vita per veder riconosciuto il loro diritto al lavoro. La Regione Sardegna e tutto il Movimento 5 stelle sono accanto agli operai in questa situazione che si trascina da troppo tempo. Dobbiamo evitare che tutto questo si trasformi nel rischio di una liquidazione o, peggio, il fallimento», conclude Sabrina Licheri.

Fulvia Murru (UIL):

giampaolo.cirronis@gmail.com

