17 November, 2025
Eurallumina

Fulvia Murru (UIL): «La situazione di Eurallumina e dell’intero polo di Portovesme è arrivata oltre il limite»

«La situazione di Eurallumina e dell’intero polo di Portovesme è arrivata oltre il limite. La decisione dei lavoratori di salire e occupare il silos non è un gesto simbolico: è l’urlo di chi da anni vive nell’incertezza, tradito da promesse mancate e da procedure che non arrivano mai a una conclusione. A loro va tutta la nostra solidarietà e vicinanza.»

Lo ha detto Fulvia Murru, segretaria generale della Uil intervenendo su Eurallumina. «La politica non può continuare a girarsi dall’altra parte: Governo e Regione intervengano subito per sbloccare definitivamente gli iter autorizzativi e garantire un futuro produttivo certo allo stabilimentoha aggiunto Fulvia Murru -. Portovesme rappresenta un pezzo strategico dell’economia sarda. Non possiamo permetterci che un territorio già fragile venga schiacciato dall’immobilismo istituzionale. Servono risorse, tempi certi e un piano industriale credibile, legato alla transizione energetica e alla tutela dei posti di lavoro. I lavoratori hanno dato oggi un segnale chiarissimo: il tempo è scaduto. Ora tocca alle istituzioni assumersi le proprie responsabilità.»

