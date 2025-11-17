A Villacidro tre giornate di proiezioni, laboratori e incontri nelle scuole

Da sempre impegnata a stimolare le nuove generazioni con proposte culturali mirate, la Fondazione Dessì offre alle scuole villacidresi nuovi spazi di incontro e attività: dal progetto Nuovi linguaggi dell’immaginario, realizzato con il contributo di Fondazione di Sardegna, alla visione di cortometraggi, selezionati da Visioni Sarde.

Il progetto “Nuovi linguaggi dell’immaginario”, realizzato con il contributo di Fondazione di Sardegna, mira a stimolare creatività, cultura e partecipazione civile tra bambini e ragazzi, proponendo laboratori di scrittura creativa, fumetto, teatro, giornalismo e ambiente, guidati da professionisti dei vari settori. Attraverso esperienze pratiche, le iniziative favoriscono il confronto tra i partecipanti e arricchiscono le comunità con la formazione di giovani capaci di raccontare il mondo con parole, segni e idee nuove, superando le difficoltà comunicative legate all’imperante predominio dei social e dei ritmi digitali.

Martedì 18 novembre per tutta la mattinata la compagnia teatrale Is Mascareddas sarà nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Loru-Dessì (sedi di via Cagliari e via Cavour) per il laboratorio di burattini “Bucanieri, piratesse, pirati e filibustieri”, dedicato alla costruzione e animazione dei burattini. I bambini, ispirandosi al mondo dei pirati, inventeranno trame originali e realizzeranno i propri personaggi con materiali semplici come legno, stoffa e colori, scoprendo i segreti della narrazione teatrale e delle tecniche di animazione.

Al Liceo Classico-Linguistico Piga di Villacidro, il 5 e 6 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, si terrà il laboratorio di scrittura creativa “Il viaggio dell’eroe. L’evoluzione del personaggio”, condotto da Carola Benedetto e Luciana Ciliento, dove i partecipanti esploreranno l’archetipo del viaggio dell’eroe, costruendo il proprio personaggio attraverso esercizi di scrittura e momenti di confronto.

Carola Benedetto e Luciana Ciliento, autrici e formatrici per ragazzi, hanno collaborato con Rai 1 e realizzato numerosi libri e documentari. Venerdì 5 dicembre, alle 12.00, presso l’Istituto Loru-Dessì (Palestra di via Stazione), presenteranno alle classi della scuola secondaria di primo grado il loro recente libro “Mio padre, tuo padre” (De Agostini, 2025), la storia di due padri, uno israeliano e uno palestinese, uniti dal dolore per la perdita delle figlie, invitando a riflettere su coraggio, memoria, dialogo e pace come scelta quotidiana.