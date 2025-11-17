E’ stata presentata stamane, a Iglesias, la XV edizione delle Giornate del Cinema del Mediterraneo
E’ stata presentata stamane nella Sala Remo Branca nel Palazzo Municipale in Piazza Municipio, la XV edizione delle Giornate del Cinema del Mediterraneo, evento promosso dal Centro Iniziative Culturali Arci-Iglesias APS e dal Centro servizi culturali Carbonia-Iglesias della Società Umanitaria-Fabbrica del Cinema, con il patrocinio del comune di Iglesias.
Al termine della conferenza stampa, coordinata dalla giornalista Francesca Figus, abbiamo intervistato Carlotta Scema, assessora della Cultura del comune di Iglesias; Alberto Diana, regista e direttore artistico della rassegna; Moreno Pilloni, direttore del Centro dei servizi culturali Carbonia-Iglesias della Società Umanitaria-Fabbrica del Cinema; Mario Tuscano, presidente del C.I.C. Arci Iglesias.
