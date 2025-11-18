Venerdì 21 novembre, a Narcao, si terrà il convegno “Tumore al seno: conoscere, prevenire, curare”

“Tumore al seno: conoscere, prevenire, curare” è il tema del convegno organizzato dal comune di Narcao in collaborazione con l’associazione “Ludis Iungit”, che si terrà venerdì 21 novembre nella sala della biblioteca comunale, in vico I Marconi, a Narcao, con inizio alle 17.30. Dopo i saluti istituzionali del sindaco, avv. Antonello Cani, e di Antonio Mura, presidente dell’associazione “Ludis Iungit”, interverranno il dott. Efisio Defraia, oncologo, e la dott.ssa Anna Perillo, psicologa e psicoterapeuta. Modererà i lavori il dott. Paolo Trusiano, Public Affair e Relazioni istituzionali.