Sabrina Licheri (M5S): «Su Eurallumina, risposta emergenziale, dal Governo serve di più»

«Per Eurallumina soli sei mesi di ossigeno da parte del Mimit. Un primo passo, sicuramente, ma serve fare di più.»

Lo scrive in una nota la senatrice M5s Sabrina Licheri, capogruppo in commissione Industria e attività produttive.

«Ci troviamo, infatti, di fronte a un provvedimento che interviene – aggiunge – su una situazione emergenziale ma che non guarda al futuro dell’azienda né alla salvaguardia dei livelli occupazionali. La Rusal di cui fa parte Euallumina continua a essere bloccata e non basteranno i 9,6 milioni di euro messi sul piatto dal Governo per garantire la produzione di una delle aziende leader nel nostro Paese.»

«Per questo motivo alcuni operai erano saliti sul silos dell’azienda dove sono rimasti 13 giorni, per difendere il loro lavoro e uno degli asset strategici del settore. I lavoratori chiedevano che la loro situazione fosse affrontata e risolta come è accaduto nei siti della società in Svezia, Germania e Irlanda. Ma su questo nessun passo avanti da parte dell’esecutivo. Le loro richieste non possono essere ignorate. A loro e alle loro famiglie il governo deve delle risposte concrete e progetti per il futuro», conclude Sabrina Licheri.