11 December, 2025
MENU
mobile-logo
HomeIndustriaEuralluminaSabrina Licheri (M5S): «Su Eurallumina, risposta emergenziale, dal Governo serve di più»
Eurallumina

Sabrina Licheri (M5S): «Su Eurallumina, risposta emergenziale, dal Governo serve di più»

0
115Views

«Per Eurallumina soli sei mesi di ossigeno da parte del Mimit. Un primo passo, sicuramente, ma serve fare di più.»
Lo scrive in una nota la senatrice M5s Sabrina Licheri, capogruppo in commissione Industria e attività produttive.

«Ci troviamo, infatti, di fronte a un provvedimento che intervieneaggiungesu una situazione emergenziale ma che non guarda al futuro dell’azienda né alla salvaguardia dei livelli occupazionali. La Rusal di cui fa parte Euallumina continua a essere bloccata e non basteranno i 9,6 milioni di euro messi sul piatto dal Governo per garantire la produzione di una delle aziende leader nel nostro Paese.»

«Per questo motivo alcuni operai erano saliti sul silos dell’azienda dove sono rimasti 13 giorni, per difendere il loro lavoro e uno degli asset strategici del settore. I lavoratori chiedevano che la loro situazione fosse affrontata e risolta come è accaduto nei siti della società in Svezia, Germania e Irlanda. Ma su questo nessun passo avanti da parte dell’esecutivo. Le loro richieste non possono essere ignorate. A loro e alle loro famiglie il governo deve delle risposte concrete e progetti per il futuro», conclude Sabrina Licheri.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Venerdì 12 dicembre
La segreteria federa

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eurallumina
Sabrina Licheri (sen
Enti locali
Sabrina Licheri (M5S
Lavoro
Crisi Bekaert, oggi
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY