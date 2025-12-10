Venerdì 12 dicembre la rassegna “Carbonia scrive” propone il libro di Mauro Giuseppe Buosi sulla storia di Lord Brassey

Venerdì 12 dicembre, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale di Carbonia, sita in viale Arsia, la rassegna “Carbonia scrive” propone il libro di Mauro Giuseppe Buosi sulla storia di Lord Brassey “Lord Thomas Allnutt Brassey – Genio e impresa di un aristocratico inglese in Sardegna”. Introdurrà la presentazione il dottor Franco Manca.

Mauro Giuseppe Buosi, Geologo, ha lavorato nel settore minerario piombo zincifero e dopo la chiusura delle miniere, si è occupato di attività ambientale finalizzata alla bonifica dei siti minerari dismessi. Ha ricoperto il ruolo di responsabile del Servizio Geologico presso la società Igea S.p.A., realizzando numerose caratterizzazioni ambientali e una intensa attività con i monitoraggi ambientali. E’stato autore di diverse pubblicazioni scientifiche. E’ autore dei libri: Porto Flavia le vicende della Vieille Montagne in Sardegna. Pertusola storia di una Società mineraria in Sardegna. Monteponi storia di una società mineraria in Sardegna dal 1850 alle soglie del 2000.

Il libro.

Thomas Allnutt Brassey Genio e impresa di un aristocratico inglese in Sardegna

Thomas Allnutt Brassey è stato un imprenditore minerario inglese proprietario della Pertusola, che nel 1889 acquisì La Societè Anonyme des mines de plomb argentifere de Gennamari et d’Ingurtosu.

Di fatto sbarcando in Sardegna e iniziando un’avventura mineraria che lo tenne in Sardegna sino al 1919 anno della sua morte. Oltre l’aspetto minerario per la produzione di piombo e zinco, Il suo intervento principale fu quello di migliorare in ogni modo le condizioni di vita e le abitudini dei suoi lavoratori. Oltre che nell’arburese Brassey operò nell’Iglesiente, presso le miniere di. San Giovanni, Monte Onixeddu, Acquaresi, Arenas, Malacazetta, Su Zurfuru, Gutturu Pala etc. Fu socio fondatore dell’Associazione Mineraria Sarda e nel 1914 ne divenne Presidente.Sempre ad Iglesias costruì la sua seconda abitazione Villa Pertusola oggi sede del Parco Geominerario (la prima fu edificata a Ingurtosu località Pitzinurri, nota con il nome di Villa Idina. Nel 1911 acquisì in Inghilterra il titolo di Conte Brassey e Visconte di Hythe. A causa dei suoi innumerevoli impegni, la sua vita fu divisa tra l’Inghilterra e la Sardegna. Il libro ne descrive la vita descrivendo in maniera dettagliata l’esperienza sarda.