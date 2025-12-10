11 December, 2025
Cinema

Bilancio positivo per la 21ª edizione di Passaggi d’Autore, il festival dei cortometraggi dell’area mediterranea

Si è chiusa lunedì (8 dicembre), a Sant’Antioco, la ventunesima edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei, il festival del cortometraggio mediterraneo organizzato nella cittadina del Sud Sardegna dal Circolo del Cinema “Immagini” (F.I.C.C.), con la direzione artistica di Dolores Calabrò e del regista bosniaco Ado Hasanovic: un festival tematico, capace di unire ricerca, formazione, divulgazione e spettacolo; un festival che fonda la sua identità sul dialogo tra cinematografie diverse, sulla scoperta di nuovi autori e sulla volontà di costruire uno spazio in cui il Mediterraneo – mare di passaggi, migrazioni, conflitti e creatività – possa raccontarsi attraverso il linguaggio del cinema breve.

Nel corso delle sei giornate – ospiti del consueto spazio dell’Aula Consiliare del Comune – è stata presentata un’ampia panoramica della produzione di cortometraggi degli ultimi due anni, alcuni dei quali in anteprima nazionale o regionale, selezionati tra quelli che hanno ricevuto premi e riconoscimenti o partecipato a festival prestigiosi, come Clermont-Ferrand, Cannes, Venezia, Locarno, Sundance; e, oltre alle proiezioni, ad arricchire e impreziosire il programma, il consueto corredo di momenti collaterali, incontri, laboratori e attività per le scuole.

 

