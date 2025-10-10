Isole minori sarde. Uil Sardegna: «Bene l’attenzione del Governo, ma servono interventi concreti e risorse strutturali per sanità, lavoro e diritti»

«Accogliamo con favore le parole della Presidente del Consiglio sull’impegno del Governo verso le isole minori, ma chiediamo che a queste dichiarazioni seguano azioni concrete anche per le comunità insulari della Sardegna – da La Maddalena a Carloforte, fino a Sant’Antioco e San Pietro – che vivono condizioni di disagio strutturale in sanità, trasporti e lavoro.»

La segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru, commentando le parole della premier Giorgia Meloni in un videomessaggio agli Stati generali delle isole minori che sono iniziati oggi a Lipari.

Le isole minori sarde contano oltre 20mila residenti, concentrati soprattutto a La Maddalena (10.500 abitanti) e Carloforte (6.000), con realtà minori ma vitali a Sant’Antioco, Caprera e Tavolara.

In questi territori, la stagionalità del turismo, la mancanza di servizi sanitari e scolastici continuativi, e collegamenti marittimi irregolari rendono difficile vivere tutto l’anno.

«Durante l’estate la popolazione si moltiplica e i servizi vanno in crisi; d’inverno restano l’isolamento e l’incertezza – spiega Fulvia Murru -. È necessario garantire presidi sanitari stabili, trasporti sicuri, e politiche del lavoro che sostengano le attività tradizionali come la pesca, l’artigianato e il turismo sostenibile.»

La UIL Sardegna ricorda che la Costituzione italiana, con la modifica dell’articolo 119, ha introdotto il principio di insularità, impegnando lo Stato a rimuovere gli svantaggi derivanti da questa condizione.

«Quel principio – sottolinea Fulvia Murru – deve tradursi in politiche permanenti di compensazione e in fondi dedicati alle comunità insulari, per garantire pari diritti ai cittadini che vivono lontani dai grandi centri.»

In Sardegna, questo percorso può e deve integrarsi con gli impegni del Protocollo regionale sulle politiche sociali e sanitarie, firmato lo scorso agosto con la presidente Alessandra Todde e le organizzazioni sindacali, che prevede interventi per rafforzare la sanità territoriale, sostenere la domiciliarità e potenziare i servizi nelle aree più fragili.

«La sfida – conclude Fulvia Murru – è dare piena attuazione a questi principi, a livello nazionale e regionale. L’insularità non deve più essere un limite, ma un diritto riconosciuto e tutelato con risorse stabili e progetti concreti. Solo così si può garantire a chi vive nelle nostre isole – maggiori e minori – piena cittadinanza, pari diritti e reale uguaglianza delle opportunità.»