Impegni casalinghi domani, domenica 12 ottobre, per Scuola Basket Carbonia e Camping La Salina Calasetta, nella terza giornata della serie C di basket. La squadra di Michele Matteu, alle 18.30, ospita la Sef Torres. Dopo la vittoria casalinga all’esordio con la Ferrini Pisano Arredamenti (90 a 78), ha perso sul campo del Basket Sant’Orsola, a Sassari, 82 a 79, dopo un tempo supplementare. La Sef Torres arriva al Palasport di via delle Cernitrici, reduce da due sconfitte casalinghe, nel derby con il Basket Sant’Orsola (66 a 84) e con la Demones Ozieri (73 a 77). Dirigono Alessandro Cocco di Quartu Sant’Elena e Alessandra Seu di Quartucciu.

La Camping La Salina Calasetta di Simone Frisolone fa il suo esordio casalingo (ha riposato alla prima giornata), alle 18.00, con la Ferrini Pisano Arredamenti, dopo la sconfitta subita sul campo dell’Olimpia Cagliari (82 a 77), al termine di una partita molto equilibrata, decisa dal secondo quarto (terminato 25 a 14) dopo il 20 pari del primo, e un parziale recupero negli ultimi due quarti (20 a 23 e 17 a 20). La Ferrini Pisano Arredamenti arriva a Calasetta reduce da due sconfitte (90 a 78 a Carbonia e 66 a 85 in casa con il Basket Antonianum). Dirigono Davide Frau di Monserrato e Simone Margaritella di Quartu Sant’Elena.