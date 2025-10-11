Tempio-Carbonia e Taloro Gavoi-Ossese aprono oggi la 5ª giornata del campionato di Eccellenza regionale. Il Carbonia, reduce da due vittorie consecutive (3 a 1 in trasferta con il Sant’Elena, 2 a 1 in rimonta in casa con il Buddusò), affronta una delle tre vicecapolista, il Tempio di Giuseppe Cantara, tra le squadre più accreditate per la promozione in serie D, senza timori reverenziali. Dirige Luca Sanna di Sassari, assistenti di linea Mario Puggioni e Augusto Giovanni Scanu di Sassari. Fischio d’inizio ore 15.00.

Graziano Mannu ha tutti a disposizione, ad eccezione di Ayrton Hundt che, seppur convocato, con ha ancora recuperato dall’infortunio riportato nella partita d’esordio in Coppa Italia. Questi i 20 convocati: Floris, Mastino Andrea, Zazas, Chidichimo, Mastino Fabio, Ponzo, Nannini, Porcheddu, Pavone, Coulibaly, Massoni, Melis, Saiu, Hundt, Carboni, Boi, Artese, Gurzeni, Zonchello, Serra.

Taloro-Ossese si gioca alle 16.00. Dirige Francesco Tasso di Macerata, assistenti di linea Mattia Capotosto di Oristano e Samuel Fronteddu di Nuoro.

Domani il programma della 5ª giornata si concluderà con le restanti sei partite. La vicecapolista Iglesias rende visita al Tonino Frogheri di Nuoro alla capolista Nuorese. Dirige Gabriele Sari di Alghero, assistenti di linea Andrea Orrù e Alessandro Ventuleddu di Sassari. Sugli altri campi si giocano Atletico Uri-Calangianus, Buddusò-Santa Teresa, Ilvamaddalena-Ferrini, Sant’Elena-Villasimius e Tortolì-Lanusei.