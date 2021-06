A Portoscuso continuano a crescere i casi di positività al Covid-19, gli attualmente positivi sono 19

«S’informano i concittadini che continuano a crescere i casi di positività al virus nel territorio comunale, ad oggi abbiamo 19 casi. La situazione quindi mostra, purtroppo, ancora un peggioramento rispetto a quella di lunedì scorso, con 4 casi in più. I focolai attivi ora sono 4 ed il numero delle persone in quarantena obbligatoria diminuisce a 13 casi, rispetto ai 24 dell’aggiornamento precedente.»

Il sindaco di Portoscuso, Giorgio Alimonda, ha annunciato in un post pubblicato su Facebook l’aumento dei casi di positività nel territorio comunale.

«Dalle notizie in nostro possesso le persone stanno quasi tutte abbastanza bene e l età media, dei contagi si è notevolmente abbassata – ha aggiunto Giorgio Alimonda -. Come annunciato, oggi è ripreso il servizio di assistenza domiciliare. Come dimostrano i dati attuali, in controtendenza rispetto alla situazione regionale e al crescente numero di cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino, il virus è sempre pericolosamente in circolazione.»