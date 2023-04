Il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato la variazione al Bilancio 2023-2025

Il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato una serie di importanti documenti economico-finanziari che tracciano la linea di programmazione dell’Amministrazione. Si tratta di una variazione di Bilancio che prevede nuove entrate per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR; fondi della Regione Autonoma della Sardegna dell’importo di 27.000 euro per la valorizzazione e tutela della Lingua sarda, per il trasporto scolastico per una somma di 12.000 euro; finanziamenti regionali per interventi di aumento del patrimonio boschivo per un importo di 90.000 euro; finanziamenti per la legge 162/98 per piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per l’importo di euro 186.794,27 rispettivamente per le annualità 2023-2024; contributo di 16.000 euro per l’istituzione di nuovi stalli rosa per le donne in stato di gravidanza.

A ciò si aggiungono maggiori entrate statali per il fondo di solidarietà per circa 44 mila euro, altri contributi statali per circa 16 mila euro e trasferimenti compensativi per minori introiti dell’addizionale Irpef per un importo di circa 11.000 euro.

Nella seduta odierna è stato approvato anche il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2022, il cui dato più importante è che il comune di Carbonia – dopo diversi anni caratterizzati da un pesante disavanzo di amministrazione che ha condizionato negativamente le precedenti amministrazioni – finalmente può vantare un avanzo libero di Amministrazione di circa 960.000 euro con una disponibilità di risorse importanti ottenute anche grazie al dialogo e al confronto con la Regione Sardegna. Ciò ha consentito, in un solo anno, la copertura completa del disavanzo. Un risultato che consentirà all’Ente di dare maggiori risposte alle istanze che provengono dalla cittadinanza e dal Consiglio comunale.