Ancora un tragico incidente mortale s’è verificato questo pomeriggio sulla Sp 2, nei pressi di Tanì, due persone sono decedute, marito e moglie

Ancora un tragico incidente mortale s’è verificato questo pomeriggio, intorno alle 15.20, sulla strada provinciale n° 2, nei pressi della frazione di Tanì. Nello scontro frontale tra due auto, hanno perso la vita due persone, marito e moglie, una terza è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono giunti due ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, i carabinieri del Nucleo Radiomobile, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Carbonia e l’elisoccorso, intervenuto per trasportare in ospedale in codice rosso il giovane alla guida di una delle due auto, finita fuori dalla carreggiata.

Quello odierno è il quarto incidente mortale sullo stesso tratto di strada, dallo scorso 9 febbraio.

Nel primo, verificatosi all’altezza di Corongiu, ha perso la vita un 38enne di Domusnovas. Nel secondo, il 23 febbraio, nello scontro frontale tra una Renault Clio ed una Fiat Idea, hanno perso la vita due giovani di 25 anni, originari rispettivamente di Sant’Antioco e San Sperate

Nel terzo, verificatosi lo scorso 21 maggio, ha perso la vita un 24enne di Villamar.

Dopo i primi due incidenti, la Regione ha messo a disposizione della provincia del Sud Sardegna le risorse per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e il Ministero ha concesso la deroga per la realizzazione della barriera spartitraffico centrale, indispensabile in una strada a quattro corsie, peraltro nel caso della SP2 con il fondo irregolare, per evitare gli scontri frontali. I lavori sono stati avviati alcune settimane fa, prima del precedente incidente mortale, ma intanto sulla SP2 si continua a morire.