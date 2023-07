Grande successo, alla Forte Arena, per il concerto di Gigi D’Alessio, con il “Dove c’è il sole Tour” – di Nadia Pische

Dopo il grande successo riscosso dalla tappa d’esordio della stagione di spettacoli estiva 2023, il “Teatro sotto le stelle”, con Tiziano Ferro, ha fatto centro sabato luglio anche “Dove c’è il sole Tour”, spettacolo prodotto da GGD e Friends & Partners, unica tappa in Sardegna alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, con il grande cantante partenopeo Gigi D’Alessio, all’anagrafe Luigi D’Alessio, nato a Napoli il 24 febbraio 1967.

Un artista dalle mille sfaccettature…cantautore, autore, produttore, pianista, attore e conduttore televisivo, con al suo attivo 32 anni di carriera, che ha cantato per oltre due ore davanti ad un pubblico che ha amabilmente duettato con lui. Gigi, nella sua lunga carriera, ha portato la canzone napoletana nel mondo, iniziando come pianista di Mario Merola, e sabato sera, durante la serata, ha interpretato un medley di canzoni napoletane del repertorio del grande Maestro. Con pezzi in italiano ed in napoletano, Gigi D’Alessio ha ripercorso il suo viaggio nella musica emozionando, soprattutto, con la canzone “Mani”, che ha commosso anche la moglie di Fiorello, presente in seconda fila insieme alla figlia e allo stesso Fiore. Da perfetto “padrone di casa”, Gigi D’Alessio ha intrattenuto al pianoforte e alla fisarmonica, che suona dall’età di 4 anni, i suoi fan, accorsi numerosi per applaudirlo.

Nell’aria hanno risuonato, tra i tanti successi… “Assaje” “Non dirgli mai”, “Tu che ne sai”, “Un bacio nuovo”, “Il cammino dell’età”, brani che hanno fatto sognare ed altri che hanno fatto ballare come “Mon amour” e “Como suena el corazon”. “Un salto sul palco” anche per il suo amico fraterno Fiorello che con gag e battute ha divertito il pubblico, letteralmente entusiasta per la sua presenza. Insieme hanno fatto un omaggio musicale all’inimitabile Renato Carosone, cantando alcuni suoi successi.

Ad affiancare ed accompagnare Gigi D’Alessio musicalmente sul palco, una band con la quale ha una grande intesa e dalla quale non si separerebbe mai. Un messaggio importante, a parole ,per chi per problemi fisici e non è autosufficiente, un altro per sensibilizzare i presenti a non abbandonare i cani durante le vacanze estive ed un altro ancora per combattere sempre per raggiungere i propri obiettivi, senza mai demordere, cantato a gran voce da tutto il pubblico, “Non mollare mai”, brano che più volte è stato preso ad esempio per incoraggiare e spingere a lottare, anche quando sembra che non ci sia una via d’uscita.

Gigi D’Alessio è un vero paladino di valori importanti, che canta l’amore nelle sue mille sfaccettature, regalando forti emozioni ad un pubblico senza età…come quello presente sabato sera alla Forte Arena, una magica location sotto le stelle.

Nadia Pische