Carbonia Calcio: ecco Andrea Carta, classe 1992, al ritorno in biancoblù dopo 10 anni

Mentre il gruppo si allena sotto la guida di Maurizio Ollargiu e Claudio Sanna, il Carbonia Calcio annuncia una conferma o un nuovo arrivo al giorno. Dopo le conferme dei fuoriquota Danilo Cocco (2006, difensore esterno), Enrico Fontana (2005, attaccante) e Riccardo Lambroni (2007, attaccante), e l’arrivo dell’argentino Mauro Alzacaz (1993, portiere), oggi è stato annunciato il tesseramento di Andrea Carta (1992, difensore esterno sinistro).

Per il nuovo arrivato, originario di Arezzo e cresciuto nelle giovanili di Arezzo e Fiorentina, si tratta di un ritorno a Carbonia, nelle cui fila ha giocato nella stagione 2012/2013 in Eccellenza regionale, campionato conclusosi con la retrocessione in Promozione regionale. Successivamente la sua carriera si è sviluppata a buoni livelli nella Penisola, in diverse squadre di Lombardia, Toscana e Piemonte, tra serie D ed Eccellenza regionale. Ha avuto poi un’esperienza in Svizzera e, infine, nella stagione scorsa, ha vestito la maglia del Vigolo Marchese, squadra del girone A del campionato di Promozione dell’Emilia Romagna. Con Andrea Carta il nuovo Carbonia potrà contare su un calciatore di provata esperienza.