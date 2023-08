Dal 1 al 30 settembre il Museo del Carbone ospiterà la mostra fotografica di Fabio Piccioni

Il progetto Land of Mines prende forma nel 2007 ponendosi come obiettivo quello di ripercorrere le tracce lasciate dall’attività mineraria in Sardegna e restituire poi una visione contemporanea e aggiornata dei territori interessati. Migliaia di edifici abbandonati, pozzi, discariche, chilometri di gallerie sotterranee e vuoti di coltivazione sono solo alcuni dei caratteri endemici di un nuovo paesaggio plasmato dall’uomo.

La mostra fotografica, ospitata nei locali della Sala Docce del Museo del Carbone, è composta da immagini di vario formato e proviene da un corpo di lavoro di circa 5000 immagini, parte dell’archivio Fabio Piccioni.

Venerdì 1 settembre, ore 18.30: inaugurazione e visita guidata della mostra con l’autore. Ingresso gratuito.

Orari di apertura:

dal 2 al 20 settembre: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00.

dal 21 al 30 settembre: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.00.