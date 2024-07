AMÍME: la fotografia contemporanea invade le strade di Carloforte per la tutela del territorio

Dopo il grande successo dell’esposizione allo storico Teatro Cavallera, AMÍME ( “guardami” in dialetto Tabarchino) è il progetto artistico che per la prima volta porta la fotografia contemporanea per le strade di Carloforte. Un percorso esclusivo di 25 pannelli dittici, a cura dell’artista Maurizio Pighizzini e prodotto da Federico Gualdi, visitabile per tutta l’estate.

Un’iniziativa di arte per il territorio: AMÍME, sovvenzionata e fortemente voluta dal comune di Carloforte – grazie al lavoro di tutta la Giunta comunale – punta a finanziare progetti di educazione civica e sensibilizzazione della tutela del mare e delle spiagge dell’Isola di San Pietro, attraverso la vendita dei dittici fotografici.

Un progetto nato da una sincera amicizia tra il fotografo (l’artista Maurizio Pighizzini), e il produttore esecutivo (Federico Gualdi), da una loro visione comune e dalla necessità di contraccambiare il loro amore per l’Isola di San Pietro attraverso la passione per la fotografia. Poco a poco prende forma questo progetto artistico legato ad un luogo ancora autentico, alla gente schietta e sincera ed alla calorosa accoglienza che ricevono ogni anno.

La mostra non è solo il sunto delle emozioni che da anni Carloforte regala ai due, ma ha un fine nobile: fare qualcosa di concreto per la salvaguardia del posto, per proteggere e tutelare l’isola come lei da molti anni continua a fare con loro.

I 25 dittici ancora disponibili alla vendita – numerati in tiratura limitata di 10 pezzi ciascuno, firmati dall’artista e provvisti di certificato di autenticità, visionabili sul sito www.amime.it e acquistabili scrivendo ad info@amime.it – possono essere ammirati fino al 28 settembre per le strade di Carloforte, attraverso la scoperta di un percorso esclusivo. All’infopoint di Carloforte è possibile ritirare gratuitamente la mappa ufficiale e seguire il percorso numerato, per scoprire il Paìze nei suoi punti più nascosti e suggestivi.

AMÍME è un progetto fotografico su Carloforte e l’Isola di San Pietro, che racconta attraverso una serie di dittici fotografici la completezza visiva di questa isola magica: un dittico, due “parti”, due foto che, una accanto all’altra, formano un’opera. Due immagini che si riflettono e si completano: il mare e il riflesso della terra, gli abitanti dell’isola e i turisti che visitano, l’acqua e la sabbia, le onde e il vento. L’uomo e la donna. Una dualità a volte contrastante, anima dell’Isola di San Pietro: la natura costante, eterna e solida al passare degli anni, e quella degli esseri umani che la vivono e la nutrono, mutevoli ed evolutivi. I dittici sono interdipendenti: forse l’uno non può esistere senza l’altro. La mostra cerca di raccontare con le immagini questo splendido mondo isolano in modo fluido, sincero, a volte con un reportage distorto e in chiave pop.