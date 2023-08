Nora Summer Festival: dieci ore di musica dal tramonto all’alba

Gli artisti della musica dance più acclamati, una cornice unica diventata ormai il marchio di fabbrica di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: torna venerdì 4 agosto, dalle 20,30 alle 6.00, sul grande prato che si affaccia sulla spiaggia di Nora, a Pula, il Nora Summer Festival. L’evento – ideato cinque anni fa da un gruppo di ragazzi locali – organizzato dalla Pro Loco di Pula con patrocinio del Comune e il supporto delle attività commerciali locali – darà anche quest’anno la possibilità ai tanti giovani del territorio, e quelli arrivati in vacanza nel sud dell’Isola, di partecipare a una serata musicale di assoluto livello che farà ballare tutti sino all’alba. Dal tramonto all’alba si alterneranno sul palco di Nora artisti di assoluto valore, protagonisti della scena musicale nazionale ed internazionale del genere dance-commerciale: un appuntamento unico nel suo genere per il Sud Sardegna, e per il quale non sarà necessario acquistare alcun biglietto.