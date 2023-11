Domenica 26 novembre si terrà una visita guidata alla scoperta di monumenti e curiosità del centro cittadino di Carbonia

Domenica prossima 26 novembre, dalle ore 10.00 alle 12.00, si terrà una visita guidata alla scoperta di monumenti e curiosità del centro cittadino di Carbonia, con la sua architettura razionalista, tipica delle “Città di Fondazione”, organizzata dal Consorzio Sistema Culturale Sardegna. Su concessione straordinaria dell’Amministrazione comunale, in occasione di questo appuntamento, verrà aperta al pubblico la Torre Civica, ex Torre Littoria, sede della Casa del Fascio, simbolo più rappresentativo del periodo fascista carboniense. L’incontro con i partecipanti si terrà in Piazza Roma, sotto la Torre, alle ore 10.00.

Questo il link del video preparato per la promozione su Facebook: https://fb.watch/nLFJMgyXk6/

E’ richiesta la prenotazione contattando i numeri 0781 1860812 – 340 2689043 (anche whatsapp) o scrivendo una mail all’indirizzo museicarbonia@gmail.com .