Sabato 11 e domenica 12 maggio Monumenti aperti a Carbonia

Questa mattina, nella sala riunioni della Torre Civica, è stato presentato il programma dell’evento “Monumenti aperti”, previsto a Carbonia nelle date di sabato 11 e domenica 12 maggio, organizzato dall’associazione Imago Mundi OdV con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia.

Alla conferenza stampa erano presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dell’associazione Imago Mundi OdV, i referenti delle scuole cittadine, delle associazioni e del mondo del volontariato.

L’Amministrazione comunale di Carbonia crede fortemente nella manifestazione “Monumenti aperti”, che ha fatto il suo ritorno in città nel 2022 dopo alcuni anni di assenza. L’evento rappresenta un format di livello e un condensato di tanti fattori decisivi: la partecipazione attiva delle scuole cittadine, la grande disponibilità dei docenti che, di anno in anno, preparano i propri allievi in modo volontario e partecipato, la collaborazione delle associazioni per l’importante supporto agli studenti e ai visitatori, il contributo di alcune imprese locali che hanno donato magliette agli studenti. A tutti loro va il plauso e la gratitudine del comune di Carbonia.

“Monumenti aperti” rappresenta un volano per lo sviluppo turistico e culturale della città, nonché un’opportunità per i cittadini e per i tanti emigrati che fanno rientro a Carbonia per visitare luoghi talvolta inediti e sovente non conosciuti appieno. Sarà un weekend di festa all’insegna della scoperta e della valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale cittadino. Un esempio di cittadinanza attiva, di partecipazione, inclusione, socializzazione e aggregazione.

Con le proposte dei siti e dei monumenti verranno nuovamente rese fruibili, per i cittadini, i visitatori e i turisti, tutte le risorse del pregiato patrimonio culturale, storico e ambientale della città di Carbonia.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente sabato 11 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e domenica 12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Di seguito pubblichiamo l’elenco dei 25 siti protagonisti dell’edizione 2024 di “Monumenti aperti”:

• Parco Urbano Cannas di Sotto (SiMuC);

• Nuraghe Sirai (SiMuC);

• Chiesa di Santa Barbara, Grotta Lourdes, Monumento ai caduti;

• Ex Direzione Miniera di Serbariu Fabbrica del cinema;

• Parco Archeologico di Monte Sirai (SiMuC);

• Pozzo Castoldi, Bacu Abis;

• Grande Miniera di Serbariu;

• Centro Ricerche Sotacarbo Grande Miniera di Serbariu;

• Museo del carbone C.I.C.C.;

• Dopolavoro Centrale;

• Torre Civica;

• Teatro Centrale;

• Chiesa di San Ponziano, chiostro e campanile;

• Chiesetta operaia e quartiere Lotto B;

• CIAM Carbonia Itinerari dell’Architettura Moderna;

• Scuola Sebastiano Satta;

• Stadio Comunale Carlo Zoboli;

• Rifugio antiaereo di via Nuoro;

• Casa del Mutilato di viale Trento, angolo via Asproni;

• Antico Borgo, chiesa San Narciso, cimitero monumentale e murales di Serbariu;

• Osservatorio didattico interattivo multimediale sulle Zone umide del Sulcis Iglesiente;

• Ex albergo operaio di piazza Repubblica;

• Dopolavoro e piazza Primo Maggio;

• Nucleo originario “Medaus Is Cabiddus” (Murales) e Murales “Don Giovanni Diaz”;