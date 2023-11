Il comune di Carbonia ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’alienazione di veicoli usati, di proprietà comunale, suddivisa in 6 lotti separati.

Si tratta di veicoli dismessi vari uffici comunali, fuori uso per cause tecniche, obsolescenza, vetustà ed usura e che, pertanto, si sono resi inutilizzabili per le finalità alle quali erano originariamente destinati.

La vendita avverrà a trattativa privata, da aggiudicarsi in n. 6 lotti separati, con il metodo delle offerte segrete al rialzo o almeno pari rispetto al prezzo base, ai sensi dell’art. 73 lett. C del R.D. n. 827/24 e s.m.i. con aggiudicazione di ciascun lotto in favore del migliore offerente.

Ai sensi dell’art. 76 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, si aggiudicherà la gara il concorrente che presenterà l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta.

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2023.

L’offerta, debitamente sottoscritta, dovrà riportare chiaramente il prezzo in cifra e lettere, al rialzo rispetto alla base d’asta fissata per ciascun lotto.

È possibile partecipare alla manifestazione di interesse per un singolo lotto o anche per più lotti.