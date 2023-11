Lunedì 6 novembre, a Carbonia, si terrà l’evento “L’Europa per la cultura: politiche di coesione per la crescita del settore culturale in Sardegna – Focus sul Just Transition Fund”

Lunedì 6 novembre, alle ore 10.00, la sala consiliare di Carbonia ospiterà l’evento “L’Europa per la cultura: politiche di coesione per la crescita del settore culturale in Sardegna – Focus sul Just Transition Fund”.

Si tratta di un ciclo di incontri dedicati a promuovere la conoscenza delle Politiche Europee di coesione in Sardegna tra operatori pubblici e privati che operano nel campo della cultura. L’evento è organizzato dall’Associazione degli Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo in partenariato con Euradia e Università di Perugia e in collaborazione con il Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna.

Sarà l’occasione per fare un bilancio della programmazione appena conclusa con le testimonianze di chi ne ha beneficiato e per conoscere le opportunità di quella in corso. L’obiettivo, a partire da un approfondimento sulle politiche di coesione europee, è promuovere la conoscenza degli strumenti europei e creare nuove opportunità per il futuro. Parteciperanno istituzioni regionali ed europee, professionisti della progettazione europea e operatori del settore culturale.

L’incontro del 6 novembre a Carbonia è inserito all’interno delle attività del progetto “SARDEGNA COESA” (Cohesion in Sardinia), co-finanziato dalla Commissione Europea (DG REGIO) nell’ambito del Programma “Support for information measures relating to the EU Cohesion Policy”.

Le attività progettuali intendono contribuire a divulgare informazioni e contenuti legati alla politica di Coesione dell’UE ad un gran numero di cittadini e potenziali beneficiari nella regione Sardegna, coinvolgendo nel contempo i beneficiari e le parti interessate in un’analisi più approfondita dell’impatto delle politiche di coesione e del loro futuro sviluppo.