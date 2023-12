Promozione: il Villamassargia gioca a Lanusei, la Verde Isola a Sant’Antioco ospita l’Atletico Cagliari

Dopo i segnali di vita forniti domenica scorsa rispettivamente in casa con la capolista Kosmoto Monastir e in trasferta con la vicecapolista Cus Cagliari, Villamassargia e Verde Isola cercano una conferma questo pomeriggio, nelle partite dell’undicesima giornata del girone A del campionato di Promozione regionale.

Il Villamassargia di Fabrizio Anedda gioca sul difficile campo del Lanusei, fin qui una delle maggiori delusioni del girone. La squadra ogliastrina, scivolata in Promozione dopo due retrocessioni consecutive, non ha ancora abbandonato le speranze di inserirsi nella lotta per il vertice della classifica ma il Villamassargia è fermamente intenzionato ad allungare la serie positiva avviata nelle ultime due giornate con una vittoria sul Calcio Pirri e il pari con la capolista Kosmoto Monastir, dopo un filotto negativo di ben cinque sconfitte consecutive.

Il Carloforte di Titti Podda, al Comunale di Sant’Antioco contro l’Atletico Cagliari, cerca la seconda vittoria in campionato (la prima risale alla seconda giornata, 5 a 2 sul Gonnosfanadiga). La squadra tabarchina, condizionata dai disagi legati all’indisponibilità dell’impianto di casa, dove sono in corso i lavori di rifacimento del terreno di gioco in erba sintetica, nelle ultime settimane ha fornito segnali di ripresa, con due pareggi nelle ultime tre giornate e, soprattutto, la vittoria sul campo della Kosmoto Monastir nella partita di andata dei quarti di finale della Coppa Italia.

Sugli altri campi, si giocano Arbus Calcio-Cus Cagliari, Tortolì-Terralba Francesco Bellu, Gonnosfanadiga-Idolo, Kosmoto Monastir-Gialeto 1909 e Selargius-Calcio Pirri.

Negli anticipi disputati ieri, il Castiadas ha superato nettamente l’Orrolese con un punteggio tennistico, 6 a 2, balzando temporaneamente in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Kosmoto Monastir, mentre è terminata in parità, 2 a 2, Arborea-Guspini.