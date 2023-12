Lunedì 4 dicembre, da Bacu Abis a Carbonia, tanti festeggiamenti per Santa Barbara

Domani, lunedì 4 dicembre, si festeggia Santa Barbara, patrona di minatori, artificieri, vigili del fuoco, marinai, artiglieri, architetti, ingegneri ambientali, muratori, campanari, ombrellai. Viene festeggiata il 4 dicembre perché in questa data nel 306 morì martire, torturata secondo la leggenda con il fuoco. E, per questo, viene invocata contro la morte improvvisa per fuoco, contro i fulmini e le esplosioni.

La ricorrenza della festa di Santa Barbara è molto sentita in particolare nella comunità di Bacu Abis, che ha organizzato la tradizionale ricorrenza, in programma domani, lunedì 4 Ddicembre, che prevede alle ore 17.00 la Santa Messa; alle ore 18.00 la processione con il simulacro di Santa Barbara sino a Pozzo Castoldi e la posa di una corona d’alloro in ricordo dei minatori caduti in miniera; alle ore 19.00 il concerto del coro “Concordia Villa Ecclesiae”, diretto da Paolo Autelitano, che si svolgerà nella dell’ex circoscrizione di Bacu Abis. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Santa Barbara V.M.” con il patrocinio del comune di Carbonia. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della processione, è stata disposta, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, la chiusura del traffico veicolare nelle seguenti strade di Bacu Abis: piazza Pietro Micca, via Santa Barbara, via Pozzo Castoldi e rientro in chiesa.

Anche per le vie della città Carbonia si snoderà la tradizionale processione religiosa in onore di Santa Barbara, organizzata dalla parrocchia di San Ponziano. A tal proposito, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, è prevista la chiusura al traffico veicolare, esclusivamente per il tempo necessario al passaggio della processione religiosa, nella via Roma, nel tratto compreso tra Piazza Roma e la caserma dei vigili del fuoco e per il percorso inverso.

Nell’ambito dell’importante ricorrenza di Santa Barbara, un altro appuntamento da non perdere è previsto lunedì 4 dicembre, alle ore 16.00, presso la Sala Fabio Masala della Fabbrica del Cinema, nel plesso della Grande Miniera di Serbariu, dove si terrà la proiezione del filmato-documentario girato dal sig. Nino Mistretta, intitolato “Reliquie di Santa Barbara a Carbonia”. Il filmato realizzato da Nino Mistretta, racconta e documenta una vicenda storica rilevante per la città di Carbonia, segnatamente quando dal 24 al 29 maggio del 1999, le reliquie di Santa Barbara furono ospitate nella chiesa di San Ponziano, alla presenza, tra gli altri, dell’allora ministro dell’Interno Rosa Russo Iervolino.