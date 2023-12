Reperibilità telefonica e apertura al pubblico del Centro Servizi per il contrasto alla povertà

Il Servizio PLUS, “Centro Servizi per il contrasto alla povertà”, è raggiungibile telefonicamente al numero 070/15257235, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00.

Il Servizio è inoltre aperto al pubblico presso la sede della Circoscrizione comunale di Bacu Abis, sita in via Santa Barbara snc, nei seguenti giorni e orari:

– dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

– venerdì dalle 8.00 alle 14.00.

Il Centro servizi per il contrasto alla povertà è rivolto alle persone che si trovino, o rischino di trovarsi, in condizione di marginalità o grave deprivazione. Attraverso apposite figure professionali, svolge attività di ascolto, accoglienza, supporto informativo e di orientamento verso servizi, programmi e prestazioni in materia di inclusione sociale e contrasto alla povertà.

Il servizio può essere raggiunto, fisicamente o telefonicamente, dalle persone presenti sul territorio dei Comuni coinvolti nel progetto: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio.