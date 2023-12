Venerdì 15 dicembre le comunità di Santadi e Villaperuccio hanno festeggiato Raffaele Ghessa, giunto al traguardo del 102esimo compleanno

Venerdì 15 dicembre le comunità di Santadi e Villaperuccio hanno festeggiato Raffaele Ghessa (ciu Raffieliccu”), giunto al traguardo del 102esimo compleanno.

«Con grande piacere porgiamo i nostri più sentiti auguri di buon compleanno al signor Raffaele Ghessa per i suoi 102 anni – ha commentato il sindaco di Santadi Massimo Impera, presente ai festeggiamenti con il collega di Villaperuccio Marcellino Piras -. Complimenti per il traguardo raggiunto, motivo di orgoglio e di speranza per la nostra comunità.»