Al via i contributi per lo sviluppo e la valorizzazione ambientale, turistica e culturale destinati a comuni ed associazioni del Parco Geominerario

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 9/01/2024, il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ha deliberato l’avviso per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e culturale destinati ai comuni e alle associazioni (senza scopo di lucro) afferenti al Parco Geominerario.

Le istanze, compilate ed implementate secondo i dettami espressi nell’Avviso, dovranno essere inviate all’indirizzo pec dell’ente ( protocolloparcogeominerario@ pec.it ) entro le ore 12.00 del 09.02.2024. Le richieste pervenute verranno valutate da un’apposita commissione tecnica, seguendo i criteri di valutazione espressi nell’Avviso, con redazione di graduatoria finale. L’effettiva erogazione dei contributi avverrà dietro presentazione dei documenti richiesti a rendicontazione.

Si ricorda altresì il regolamento in essere per la concessione del patrocinio, dei contributi (ordinario e straordinario) e degli ausili economici concessi dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 5 del 03.02.2011 e consultabile sul sito istituzionale dell’ente (parcogeominerario.sardegna.it , Avvisi e Comunicazioni), insieme all’Avviso per la concessione dei contributi 2024.