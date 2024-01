Promozione: il Villamassargia gioca a Guspini, la Verde Isola ospita l’Arbus

Il Villamassargia a Guspini, la Verde Isola in casa con l’Arbus, nella prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Promozione regionale.

Il Villamassargia di Fabrizio Anedda ha concluso il girone d’andata con la bella vittoria per 2 a 0 sul campo del Tortolì e oggi cerca di ripetersi per rientrare pienamente in quota salvezza.

La Verde Isola contro l’Arbus non può sbagliare. L’avversario la precede in classifica di 6 punti e vincendo dimezzerebbe questo ritardo, avvicinando sensibilmente la quota salvezza.

Sugli altri campi, si giocano Lanusei-Cus Cagliari, Tortolì-Gonnosfanadiga, Atletico Cagliari-Idolo e Arborea-Kosmoto Monastir.

Nei tre anticipi disputati ieri, la vicecapolista Castiadas ha battuto 3 a 0 il Selargius, l’Orrolese s’è imposta 3 a 1 sulla Gialeto 1909, Terralba Francesco Bellu e Calcio Pirri hanno pareggiato 1 a 1.

Nella foto di copertina una formazione del Villlamassargia.