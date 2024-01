Questa mattina il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha incontrato il comandante della Compagnia dei carabinieri Enrico Santurri per rinnovare il proficuo rapporto di collaborazione instaurato tra Amministrazione comunale ed Arma dei carabinieri.

Il sindaco ha espresso, in rappresentanza dell’intera Amministrazione comunale, un sentito ringraziamento ai carabinieri della Compagnia di Carbonia per la costante opera di vigilanza e presenza garantita nel corso dell’anno appena trascorso.

«Siamo grati al comandante Enrico Santurri e a tutti i militari dell’Arma dei carabinieri di Carbonia per l’attività di controllo e presidio del territorio profusa quotidianamente a favore della cittadinanza. Una serie di attività che risultano di fondamentale importanza per la tutela della sicurezza di tutti i cittadini, in particolar modo delle fasce deboli, quali donne e anziane», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.

Serietà, affidabilità e professionalità che contraddistinguono i militari dell’Aliquota Radiomobile, protagonisti, lo scorso 10 luglio, di un intervento decisivo che ha consentito di bloccare prontamente un uomo che aveva minacciato il suicidio, traendolo in salvo.