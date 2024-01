Venerdì 5 gennaio, a Carbonia, nella sala riunioni della Torre Civica verranno completate le premiazioni degli studenti più meritevoli

Venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 11.30, presso la sala riunioni della Torre Civica, verrà completata la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli che non hanno potuto prendere parte all’evento del 18 dicembre organizzato in occasione dell’85° anniversario della città di Carbonia. Nel corso dell’iniziativa verranno premiati studentesse e studenti residenti a Carbonia che nell’anno scolastico 2022/2023 si sono distinti per aver conseguito i massimi risultati all’esame di licenza media e all’esame di maturità.

«Ci sembra opportuno e doveroso dare un piccolo ma tangibile riconoscimento ai tanti ragazzi e ragazze della nostra città che, con gli ottimi risultati raggiunti nell’anno scolastico 2022-2023, confermano quanto la città di Carbonia sia una fucina di talenti nel settore dello studio e dell’istruzione», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.