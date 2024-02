Elezioni Regionali: affluenza aggiornata alle 12.00, ha votato il 18,4% (nel 2019 il 16,57%)

Gli ultimi aggiornamenti registrano un’affluenza in crescita, in Sardegna, alle ore 12.00, per l’elezione del presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna. Hanno già votato 246.893 dei 1.447.753 aventi diritto, il 18,4%. Cinque anni fa, il 24 febbraio 2019, alle 12.00 i votanti furono 243.658 su 1.470.401, il 16,57%.

La. circoscrizione con la percentuale più alta, in crescita anche rispetto al 2019, è quella di Nuoro, con 26.597 votanti, il 19,5% (nel 2019 furono 22.248 – 15,78%). In crescita anche la circoscrizione di Carbonia Iglesias, con 20.501 votanti, il 18% (nel 2019 furono 19.537 – 16,61%). Ogliastra, 9.049 votanti, il 17,5% (nel 2019 8.575 – 16,24%); Oristano, 24.714 votanti, il 17% (nel 2019 22.177 – 14,85%); Olbia-Tempio, 24.220 votanti, il 17,9% (nel 2019 21.607 – 16,28%); Medio Campidano, 14.200 votanti, il 16,4% (nel 2019 11.763 – 13,11%); Cagliari, 95,044 votanti, il 19,4% (nel 2019 90.463 – 18,37%); Sassari, 51.727 votanti, 17,9% (nel 2019 47.288 – 16,04%).