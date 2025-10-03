Movimento 5 Stelle, Orizzonte Comune, Partito Socialista Italiano e Sinistra Futura: «Alle elezioni provinciali risultato straordinario per “Noi per il Sulcis Iglesiente”»

Il progetto Noi per il Sulcis Iglesiente, progetto politico costruito da Movimento 5 Stelle, Orizzonte Comune, Partito Socialista Italiano e Sinistra Futura, continua con rinnovato slancio e una grande conferma. Alle elezioni provinciali abbiamo ottenuto un risultato di straordinario consenso, che per molti è stato inaspettato, ma che per noi rappresenta la naturale conseguenza di un lavoro costante, serio e profondamente radicato nei valori della buona politica.

Abbiamo raccolto circa 9.387 voti ponderati, espressione di fiducia da parte di amministratori che hanno creduto in un progetto solido, costruito su una visione a medio e lungo termine. Questo risultato ci incoraggia e rafforza la nostra convinzione che la politica fatta con coerenza, impegno e dedizione possa ancora generare partecipazione e cambiamento.

All’interno della nostra lista è stato eletto Sandro Mereu, ex minatore, attuale capogruppo nel Consiglio comunale di Carbonia e residente nella frazione di Bacu Abis. Per la prima volta nella storia, un consigliere provinciale rappresenterà questa comunità: un segnale importante che conferma come anche i territori più piccoli e spesso dimenticati possano avere voce nelle istituzioni.

Questo risultato non rappresenta un traguardo, ma piuttosto un punto di partenza. “Noi per il Sulcis Iglesiente” continuerà il suo percorso con nuove energie e una forte presenza sul territorio. Nelle prossime settimane inizieremo una serie di incontri organizzativi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali comunali, con l’obiettivo di rafforzare la rete di collaborazione tra amministratori, cittadini e realtà locali. Continuiamo quindi a rimanere aperti al dialogo e alla collaborazione con tutte e le forze politiche e civiche dell’area progressista, per costruire insieme una Sinistra salda negli intenti, coerente negli ideali, radicata nei territori e capace di dare risposte concrete ai bisogni delle persone.

Il cammino continua, insieme, con passione e responsabilità.

Movimento 5 Stelle

Orizzonte Comune

Partito Socialista Italiano

Sinistra Futura