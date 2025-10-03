3 October, 2025
Cultura

Venerdì 10 ottobre la IX edizione del Festival Internazionale della Letteratura di viaggio farà tappa al Coworking Serbariu

Venerdì 10 ottobre la IX edizione del Festival Internazionale della Letteratura di viaggio farà tappa al Coworking Serbariu Sarà una giornata interamente dedicata alla letteratura e al dialogo tra culture.
Programma
Ore 10.00 – Laboratorio multiculturale per le scuole: Un viaggio nella cultura pop del mondo arabo con Naman Tarcha, giornalista e conduttore TV.
Ore 18.00 – Presentazione del volume “Dentro la Siria” di Raimondo Schiavone, con i giornalisti Naman Tarcha e Alessandro Aramu.
Ore 18.50 – Presentazione del libro “Grazia Deledda e il cibo” di Giovanni Fancello e Sara Chessa.
Ore 19.40 – Reading letterario“La ballata del vecchio marinaio” di Samuel Taylor Coleridge, a cura di Gianluca Medas.
 
© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

