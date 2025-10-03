Venerdì 10 ottobre la IX edizione del Festival Internazionale della Letteratura di viaggio farà tappa al Coworking Serbariu Sarà una giornata interamente dedicata alla letteratura e al dialogo tra culture.

Programma

Ore 10.00 – Laboratorio multiculturale per le scuole: “Un viaggio nella cultura pop del mondo arabo” con Naman Tarcha, giornalista e conduttore TV.

Ore 18.00 – Presentazione del volume “Dentro la Siria” di Raimondo Schiavone, con i giornalisti Naman Tarcha e Alessandro Aramu.

Ore 18.50 – Presentazione del libro “Grazia Deledda e il cibo” di Giovanni Fancello e Sara Chessa.

Ore 19.40 – Reading letterario: “La ballata del vecchio marinaio” di Samuel Taylor Coleridge, a cura di Gianluca Medas.