Dal 19 al 21 settembre il Parco di Villa Sulcis, a Carbonia, ospiterà la “Festa Futura – Oltre i confini”, dedicata all’indimenticabile Flavia Bertinelli

Dal 19 al 21 settembre il Parco di Villa Sulcis, a Carbonia, ospiterà la “Festa Futura – Oltre i confini”, organizzata da Sinistra Futura. Tre giorni di musica, cultura, riflessione e comunità. Quest’anno, la festa assume un significato ancora più profondo, perché questa edizione è dedicata a Flavia Bertinelli.

Flavia era una donna appassionata, sempre pronta a costruire legami, generare pensiero, creare momenti di ascolto, condivisione e partecipazione. La sua perdita improvvisa ha scosso profondamente tutta la comunità di Sinistra Futura.

«Abbiamo pensato di annullare la Festa Futura per l’immenso dolore per la perdita dell’amata Flavia – dice Luca Pizzuto, presidente di Sinistra Futura Sardegna -. Ma Flavia era una donna volenterosa, solare, che amava i momenti di condivisione e riflessione. Non pensiamo sarebbe stata d’accordo, quindi abbiamo consultato la sua famiglia e, in accordo con loro, abbiamo deciso di mantenerla e dedicarla a lei. Dedicheremo la giornata di sabato 20 settembre, dalle ore 16,30 alle ore 17,30, al suo ricordo, ai suoi insegnamenti e ai suoi sorrisi. Sarà la nostra Festa Futura con Flavia nel cuore.»

Sabato 20 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, l’intero programma si fermerà per aprire uno spazio collettivo dedicato a Flavia: sarà un momento di memoria viva, in cui amici, compagne e compagni, familiari e cittadini potranno ricordarla. Non un addio, ma un ringraziamento per ciò che ha seminato e continuerà a fiorire.

«La festa è un momento di condivisione e crescita di idee, di ascolto. Uno spazio aperto e accogliente dove la politica incontra le persone, le idee e insieme si costruisce il futuro. La festa è lotta, condivisione e immaginazione di un futuro migliore», dice Luisa Poggi, segretaria cittadina di Sinistra Futura.

Il programma sarà così scandito:

Venerdì 19 settembre

• Ore 17.00 – Laboratorio “La mia isola ideale” (17+)

• Ore 18.30 – Dibattito su edilizia pubblica con esperti nazionali

• Ore 21.30 – Concerto: Fratelli Banez

• Ore 22.30 – Daniel’s Sound and the Southern Miners

• Ore 23.30 – Stand-up comedy: “Accidenti Occidente” con Massimiliano Puddu

Sabato 20 settembre

• Ore 16.30 – Spazio dedicato al ricordo di Flavia

• Ore 16.30 – Yoga e meditazione con Serena Aurora

• Ore 17.00 – Laboratorio per bambini: “Mani che raccontano”

• Ore 18.30 – Dibattito: “Gaza: oltre il genocidio. La resistenza”

• Ore 22.00 – Concerto punk: B745 – Mining Punk

• Ore 23.30 – Special Comedy Night con Luca Tramatzu

Domenica 21 settembre

• Ore 16.30 – Yoga e meditazione con Serena Aurora

• Ore 17.00 – Laboratorio per bambini: “Volere e volare” – costruzione aquiloni

• Ore 18.00 – Dibattito con Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna, e Ilaria Portas, Assessora regionale

• Ore 20.30 – Estrazione premi della lotteria

• Ore 22.00 – Spettacolo teatrale: “Apocalisse Furore” di e con Gianluca Medas

• Ore 23.15 – Live acustico di Matteo Leone: viaggio tra i suoni americani

Durante tutta la festa saranno attivi:

• un ristorante sociale

• stand informativi

• spazi di incontro e laboratori per tutte le età

• momenti culturali e artistici a partecipazione libera

Festa Futura è, oggi più che mai, un invito a costruire comunità, memoria e impegno politico e sociale. È una festa per il futuro.