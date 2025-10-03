Da sabato 4 a venerdì 10 ottobre, il Consorzio AUSI ospiterà la Scuola Estiva 2025 in Rilevamento Geologico e Cartografia CARG

Da sabato 4 a venerdì 10 ottobre, il Consorzio AUSI ospiterà, presso la sede di Palazzo Bellavista a Monteponi (Iglesias), la Scuola Estiva 2025 in Rilevamento Geologico e Cartografia CARG, a cura della SSDA – Scuola di Specializzazione in Discipline Ambientali dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale). La Scuola Estiva 2025 si propone di diffondere le metodologie e i criteri di rilevamento e cartografia geologica, organizzazione concettuale dei dati e sistema di archiviazione digitale in conformità con le linee guida del Progetto CARG, che prevede la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio italiano, in scala 1:50.000. La Scuola prevede lezioni frontali, esercitazioni pratiche e giornate di rilevamento sul terreno, con la presenza di esperti e addetti ai lavori che accompagneranno i partecipanti. L’iniziativa è rivolta a laureati con laurea magistrale, dottorandi, laureandi prossimi alla discussione della tesi magistrale e dottori di ricerca in Scienze Geologiche, interessati ad approfondire le metodologie di raccolta sul terreno e di archiviazione dei dati secondo i criteri stabiliti dalla Carta Geologica d’Italia del Progetto CARG.

I lavori prenderanno il via sabato 4 ottobre, alla ore 16.00, presso la Sala Conferenze della sede di Palazzo Bellavista, con i saluti istituzionali e la presentazione della Scuola.