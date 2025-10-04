Eccellenza: anticipo di lusso, alle 15.00 Iglesias-Ilvamaddalena, dirige Rosanna Barabino

Anticipo di lusso questo pomeriggio allo stadio Monteponi, fischio d’inizio ore 15.00, tra Iglesias e Ilvamaddalena, valido per la quarta giornata di andata del campionato di Eccellenza regionale. Dirige Rosanna Barabino di Sassari (assistenti di linea Giacomo Sanna di Cagliari e Tiberio Deidda di Carbonia).

Le squadre di Giampaolo Murru e Sandro Acciaro si presentano allo scontro diretto appaiate in classifica al quinto posto, con 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi. Diversi i numeri in materia di goal fatti e subiti: l’Ilvamaddalena ha realizzato 6 goal, subendone 4; l’Iglesias ha 2 goal all’attivo ma è l’unica squadra ad essere riuscita finora a tenere la propria porta inviolata.

Per l’Iglesias l’incontro odierno rappresenta il primo esame di maturità contro una delle grandi del campionato, tra le pretendenti più autorevoli alla promozione in serie D, che ha appena lasciato.

La formazione dell’Iglesias: Riccio, Di Stefano, Abbruzzi, Azru, Mechetti, Fidanza, Alvarenga, Piras Edoardo, Salvi Vosta, Frau, Cancilieri. A disposizione: Slavica, Crivellaro, Capellino, Pintus, Piras Alberto, Pitzeri, Tiddia, Mancini, Daga. All. Giampaolo Murru.

La formazione dell’Ilvamaddalena: Manis, Maisto, Pulci, Bert, Bonu, Esposito, Alvarez, Vrdoljak, De Cendo, Attili, Bulla. A disposozione:Verardi, Munua, Vitelli, Zelayeta, Canu, Galvani, Serra, Mondino, Lima. All. Sandro Acciaro.

Giampaolo Cirronis